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新港漁船爆炸 中油説明非因加油引起

2016-12-31  14:33

〔記者黃佩君／台北報導〕台東新港漁船傳出爆炸案，中油說明表示本起爆炸案件非因加油作業引發，當時漁船尚未完成靠岸作業、船員也尚未下船，因此也尚未開始申請加油作業，即發生爆炸。

中油表示，該漁船靠岸時，船隻尚未停俥熄火、船員尚未下船，中油執勤人員尚未與船方接觸，即發生漁船爆炸，故本起漁船爆炸非因加油作業所致，實際漁船爆炸發生原委仍待檢警消調查。

而對當地供油影響，中油表示經初步清查後，中油漁船站僅加油棚和站屋玻璃破裂，各項加油設備並無損傷，加油作業不受影響，惟仍須待檢警調查及現場清理後，始可恢復正常供油。

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  • 新港漁港今天上午一漁船突然爆炸起火。（記者王秀亭翻攝）

    新港漁港今天上午一漁船突然爆炸起火。（記者王秀亭翻攝）

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