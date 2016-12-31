12/31重要財經新聞一覽
2016-12-31 09:32
自由時報財經︰中國補貼485億 富士康建愛瘋城
《紐約時報》報導，台灣鴻海集團旗下富士康大享中國政府補貼，組裝全球一半iPhone（愛瘋）手機的富士康鄭州廠，光靠當地政府補貼就超過十五億美元（約四八五億台幣），例如蓋廠區設施、稅負減免、聘僱等；對此，鴻海發言體系低調沒有回應。
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蘋果日報財經︰廣達尾牙 豪送4000萬獎金
廣達（2382）旺年會昨舉行，董事長林百里、副董事長梁次震一起登台，預告2017年廣達將以創新科技，讓未來突破困難有更好成績；梁次震則點出2017年會加強「視」與「聽」，以4K2K影像與聲音辨識技術走出康莊大道。
工商時報財經︰15檔五大概念股 法人挺
台股2016年以大漲百點封關，市場聚焦2017年展望，法人研究報告整合出「iPhone 8、新興科技、記憶體、工業電腦、航太」五大領域，包含大立光、為升、南亞科、研華、漢翔等15檔產業發展評等正向的個股，有機會扮演明年台股先鋒。
中國時報財經︰當沖證交稅減半 實施1年
為搶救台股低迷不振的量能，行政院長林全昨拍板，台股當沖交易稅減半，降至千分之1.5，明定實施1年。金管會並公布「振興股市十箭」，包括鬆綁商業銀行投資國內上櫃股票之投資上限，而且鼓勵政府財團法人定期定額投資台股ETF，期望挹注台股動能。
星島日報財經︰恒指重上兩萬二 銀娛全年最標青
2016年港股最後一個交易日，恒指受到基金買盤粉飾櫥窗帶動，昨高開28點後持續向上，終重上22000關口收市，最多曾升278點，高見22069點，創兩周新高，收市報22000點，升209點。總結今年表現最佳的藍籌股為累升近40%的銀娛（027）；其次是恒指新貴瑞聲科技（2018），全年累升39.4%。
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