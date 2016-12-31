| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
揮別菜臉色 漢方智慧來幫忙 對抗濕冷天 防水刷毛褲熱賣
 首頁 > 財經

12/31重要財經新聞一覽

2016-12-31  09:32

自由時報財經︰中國補貼485億 富士康建愛瘋城

《紐約時報》報導，台灣鴻海集團旗下富士康大享中國政府補貼，組裝全球一半iPhone（愛瘋）手機的富士康鄭州廠，光靠當地政府補貼就超過十五億美元（約四八五億台幣），例如蓋廠區設施、稅負減免、聘僱等；對此，鴻海發言體系低調沒有回應。

相關新聞請見：

中國補貼485億 富士康建愛瘋城

蘋果日報財經︰廣達尾牙 豪送4000萬獎金

廣達（2382）旺年會昨舉行，董事長林百里、副董事長梁次震一起登台，預告2017年廣達將以創新科技，讓未來突破困難有更好成績；梁次震則點出2017年會加強「視」與「聽」，以4K2K影像與聲音辨識技術走出康莊大道。

工商時報財經︰15檔五大概念股 法人挺

台股2016年以大漲百點封關，市場聚焦2017年展望，法人研究報告整合出「iPhone 8、新興科技、記憶體、工業電腦、航太」五大領域，包含大立光、為升、南亞科、研華、漢翔等15檔產業發展評等正向的個股，有機會扮演明年台股先鋒。

中國時報財經︰當沖證交稅減半 實施1年

為搶救台股低迷不振的量能，行政院長林全昨拍板，台股當沖交易稅減半，降至千分之1.5，明定實施1年。金管會並公布「振興股市十箭」，包括鬆綁商業銀行投資國內上櫃股票之投資上限，而且鼓勵政府財團法人定期定額投資台股ETF，期望挹注台股動能。

星島日報財經︰恒指重上兩萬二 銀娛全年最標青

2016年港股最後一個交易日，恒指受到基金買盤粉飾櫥窗帶動，昨高開28點後持續向上，終重上22000關口收市，最多曾升278點，高見22069點，創兩周新高，收市報22000點，升209點。總結今年表現最佳的藍籌股為累升近40%的銀娛（027）；其次是恒指新貴瑞聲科技（2018），全年累升39.4%。

廣告
  • 根據《紐約時報》報導，富士康鄭州廠光靠中國當地政府補貼，就超過485億。（路透）

    根據《紐約時報》報導，富士康鄭州廠光靠中國當地政府補貼，就超過485億。（路透）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
財經‧本日最多瀏覽
» 更多財經新聞
財經‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
- 迎接2017！好友派對輕鬆辦！
❉歡聚一堂沙拉盤
❉人見人愛開胃菜
❉Party點心150道
❉Happy飲品31款
轉寄

標題：12/31重要財經新聞一覽


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年12月31日‧星期六‧丙申年臘月初三日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.