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歐股上揚 3大指數年線收紅

2016-12-31  02:20

〔中央社〕歐洲股市今天上漲，儘管英國脫歐公投和美國總統大選結果令世人感到震驚，年線依然收紅，然而歐洲選舉將至和英國脫歐讓2017年展望籠罩陰霾之下。

倫敦FTSE 100指數上漲0.32%，收在7142.83，今年累漲14.3%。

法蘭克福DAX 30指數上漲0.26%，收在11481.06，今年累漲6.9%。

巴黎CAC 40指數上漲0.49%，收在4862.31，今年累漲4.9%。

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標題：歐股上揚 3大指數年線收紅


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2016年12月31日‧星期六‧丙申年臘月初三日
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