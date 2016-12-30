大樂透頭獎摃龜！今彩539頭獎開出3注
〔即時新聞／綜合報導〕今晚（12月30日）開獎的第105000111期大樂透，頭獎摃龜；第105000313期今彩539，頭獎共開出3注，每注可得800萬獎金，由台中市南屯區大興里南屯路二段36號1樓的佑得彩券行、宜蘭縣羅東鎮民權路64號的東萬彩券投注行、新北市板橋區長江路一段122號的樂必發彩券行開出。
第105000111期大樂透中獎號碼為：「06、07、35、37、38、47，特別號：12」，頭獎摃龜；貳獎開出1注，可得340萬4963元；參獎共26注獲得，每注可得6萬8337元；肆獎共92注獲得，每注可得1萬2875元；伍獎共1718注獲得，每注可得1896元；陸獎共2715注獲得，每注可得1000元；柒獎共2萬9010注獲得，每注可得400元；普獎共3萬2447注獲得，每注可得400元。
第105000313期今彩539中獎號碼為「11、13、29、36、38」，頭獎共開出3注，每注可得800萬獎金；貳獎共204注獲得，每注可得2萬元；參獎共7220注獲得，每注可得300元；肆獎共7萬4055注獲得，每注可獲得50元。
第105000111期49樂合彩中獎號碼為「06、07、35、37、38、47」，四合共4注中獎，每注可得20萬元；三合共132注中獎，每注可得1萬2500元；二合共3658注中獎，每注可得1250元。
第105000313期39樂合彩中獎號碼為「11、13、29、36、38」，四合共5注中獎，每注可得21萬2500元；三合共274注中獎，每注可得1萬1250元；二合共7666注中獎，每注可得1125元。
第105000313期3星彩中獎號碼為「731」，正彩共51注中獎，每注可獲得1萬2500元。
第105000313期4星彩中獎號碼為「6125」，正彩共6注中獎，每注可獲得12萬5000元。
確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」
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