大樂透、今彩539 開獎囉！
2016-12-30 20:57
〔即時新聞／綜合報導〕今天（12月30日）台彩各項開獎獎項及獎號。
大樂透：06、07、35、36、38、47，特別號：12。
49樂合彩：06、07、35、36、38、47。
今彩539：11、13、29、36、38。
39樂合彩：11、13、29、36、38。
3星彩：731。
4星彩：6125。
確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」。
看更多！請加入自由時報粉絲團
財經‧本日最多瀏覽
網友回應
熱門新聞
- 暫退演藝圈的原因 浩子透露內心話....
- 聯結車撞計程車 日籍乘客與小黃司機死亡
- 公費疫苗用完 連假當心流感
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 KMT fears split if Hung re-elected
- 英國小鎮湧入上千名鳥友 只為了見牠一面
- 阿勒坡黑市器官買賣猖獗 難民營10萬兒童待價而沽？
- 謝維洲簽賭風波 周刊爆：千萬債務用3折處理
- 不一樣的跨年！ 北港舉辦舞會、音樂會
- 中市議會國民黨團youtube放送 嘲諷市府亂花錢
- 5年前因「帕金森氏症」息影 方岑有了未婚夫幸福爆表
- 日職》巨人為何重金挖岱桑？不可思議紀錄秒懂
- 俄官員：美制裁措施傷害雙方關係修復
- 未獲富邦續約 曹竣崵轉戰新北市成棒隊
- 國道3號北上樹林路段 驚傳貨車翻覆起火
- 安心亞砸百萬 跨年要變XX女神
- 綁架香港巨富 藏鏡人自菲押返
- 南極巨大不明物體10年未解 驚爆是UFO基地？
- 花蓮大專註冊率低 重金、境外拚招生
- 男子噴辣椒水搶名錶 警懷疑是設局有共犯
- 彩繪稻田收割 台南後壁公所、車商送愛心米助弱勢
- 中職》和Girls啦啦隊搭配 富邦悍將吉祥物走可愛風
- A-Lin解密指天招牌動作 感傷淚崩
- 反擊歐巴馬制裁！俄國宣布驅逐35名美國外交官
- 〈元旦迎新制〉學校盼經費不打折
- 開車150Km教口琴 他助偏鄉童爭一口氣
- 桃園2男1女燒炭 倒臥炭盆旁全無生命跡象
- 豬心開啟科學夢 宜中郭宇恆全國賽獲獎
- 下週油價 預估漲3到4角
- 印尼松巴瓦島地震 規模達6.2
- 台大希望入學上榜 彭于家、李采妍想回饋社會
- 小鬼心酸憶出道 窩漫畫店嗑泡麵
- 中年男難受想哭 恐雄性激素低下症上身
- 《Gucci與Alessandro Michele的神設計》3
- 豪添新傷缺陣 巴特勒絕殺籃網
- 浩翔屢傳不合仍走13年 全因這兩點
- 扯！越南醫師搞烏龍 手術剪刀落在病患胃部18年
- 3港女偷上引水產 躲廁所狂吞鮑魚生蠔
- 強國55人封殺黑名單 竟有徐若瑄
- 30年危險老屋重建 享容積減稅優惠
- 助廠商逃漏稅 台東縣長黃健庭二審判刑5月
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：大樂透、今彩539 開獎囉！
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分