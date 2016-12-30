大樂透、今彩539 開獎囉！

2016-12-30 20:57

〔即時新聞／綜合報導〕今天（12月30日）台彩各項開獎獎項及獎號。

大樂透：06、07、35、36、38、47，特別號：12。

49樂合彩：06、07、35、36、38、47。

今彩539：11、13、29、36、38。

39樂合彩：11、13、29、36、38。

3星彩：731。

4星彩：6125。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」。