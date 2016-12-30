當沖降稅 謝金河：像鼓勵吸迷幻藥 散戶會傾家蕩產
2016-12-30 19:47
財信傳媒董事長謝金河在臉書批評當沖降稅。（資料照，記者王孟倫攝）
〔即時新聞／綜合報導〕行政院長林全拍板當沖降稅，希望刺激台股量能，不過有專家認為治標不治本，財信傳媒董事長謝金河今天（30日）也批評，「鼓勵當冲就像鼓勵小市民吸食迷幻藥物一般，最後會把很多散戶搞到傾家當產。」
行政院明年起祭出當沖降稅，證交稅稅率由千分之3調降為千分之1.5，謝金和今天在座談中表示，政府才說完房子是用來住，不是用來炒的，如今卻推政策鼓勵民眾在股市對賭，卻懲罰長期投資者，且台股沒有量叫大家玩當沖，沒有量死的更快。
晚間他也在臉書貼文指出，鼓勵當冲就像鼓勵小市民吸食迷幻藥物，最後會把很多散戶搞到傾家當產。並呼籲總統蔡英文，應該深究是誰拍板這樣的政策，「那個人是在害妳的，不是在幫妳的。」
他質疑官員決策品質，強調過去在股市賺到錢的，沒聽過用當沖賺到的，巴菲特變富豪，有聼過他玩當沖？並說蔡英文用的財經官員「格局很小」、「看不到高度」，沒人想真心解決經濟問題，看不出行政團隊有什麼法寶。
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