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中資股東阻礙礦源 嘉泥決議解散子公司聯合水泥

2016-12-30  17:54

〔記者王憶紅／台北報導〕嘉泥（1103）董事會通過解散清算重要子公司聯合水泥有限公司。嘉泥指出，原與中方合資的聯合水泥，因中方阻礙礦源及外在環境的改變，聯合水泥前三年虧損人民幣2.37億元，今年前三季虧損人民幣0.63億元，聯合水泥在不具備繼續生產的條件，因此決議解散清算。

嘉泥每年約認列聯合水泥營運損失8000萬人民幣，今年則將認列資產減損損失人民幣1.1億元，對今年每股影響1.14元。

嘉泥指出，子公司聯合水泥未具備自有礦權，生產成本高，在水泥產能過剩、產銷失衡的市況下，已連續五年產生虧損，虧損金額累積近人民幣3億元。

嘉泥說，在嚴重虧損已耗盡營運資金，實無繼續經營之效益，再加上面對市場激烈淘汰競爭，在無長期且穩定的礦源下，已不具基本生產條件，經唯一法人股東Yonica Pte Ltd董事會決議聯合水泥解散清算，待完成相關法定作業程序後，聯合水泥即據以依法向主管機關申請解散清算及辦理其他一切必要相關事宜。

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  • 嘉泥總經理祁士鉅（右）及發言人王立心（左） 。（記者王憶紅翻攝自證交所網站）

    嘉泥總經理祁士鉅（右）及發言人王立心（左） 。（記者王憶紅翻攝自證交所網站）

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