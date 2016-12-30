郭台銘將宣布 在廣州建大型先進面板廠
2016-12-30 16:45
〔記者陳柔蓁／台北報導〕鴻海（2317）證實，董事長郭台銘今天傍晚將在廣州召開記者會，宣布旗下子公司「堺顯示器株式會社（SDP）」與廣州市政府簽訂10.5代線的建設項目合作協議，於中國廣州建立大型全新面板廠。
鴻海前幾日才用171億日圓（約新台幣48億元）取得SDP半數股權，將此納為子公司，鴻海發言體系雖不願透露記者會內容，據傳，鴻海將以SDP名義用日幣8000億元（約新台幣2220億元）興建一座新廣州面板廠，最快2019年能完工並投產。
據悉，出席簽約儀式的名單中，有廣州省常委、市委書記任學鋒，廣州市長溫國輝，廣州市委常委祕書長潘建國等人。
《紐約時報》報導，鴻海用「中國製造2025」計劃，大拿中國政府補貼，一半iPhone組裝的富士康鄭州廠光靠當地政府提供的補助金、大部分廠區及工人住房補貼、減免稅額高達15億美元（約新台幣480億元）。對此，鴻海發言體系未作回應。
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