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新台幣終結連貶3年 2016年升值2.44％

2016-12-30  16:19

〔記者盧冠誠／台北報導〕2016年封關日，新台幣匯率今天反彈，終場升值3.3分，以32.279元兌1美元作收，結束連續11個交易日貶值走勢，台北外匯經紀公司成交量為11.23億美元。

2016年新台幣共升值7.87角，升幅為2.44％，亦結束連貶3年格局。

新台幣今以32.260元開出，最高32.150元、最低32.280元，終場收32.279元。

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  • 新台幣終結連貶3年，2016年升值2.44%。（資料照，記者李靚慧攝）

    新台幣終結連貶3年，2016年升值2.44%。（資料照，記者李靚慧攝）

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