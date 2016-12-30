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三大法人買超64億 外資買超69億

台股集中市場三大法人外資買超、投信買超、自營商賣超，合計買超新台幣64.48億元。（記者羅沛德攝）

2016-12-30  15:04

〔即時新聞／綜合報導〕台股集中市場三大法人外資買超、投信買超、自營商賣超，合計買超新台幣64.48億元。

外資今天買超69.23億元，投信買超3.13億元，自營商賣超7.88億元。三大法人合計買超64.48億元。

台股今天大漲100.41點，收在9253.50點，成交值新台幣561.83億元。

105年12月30日 三大法人買賣金額統計表（元）
單位名稱 買進金額 賣出金額 買賣差額
自營商（自行買賣） 847,904,970 903,349,322 -55,444,352
自營商（避險） 2,481,148,375 3,214,140,366 -732,991,991
投信 803,344,200 489,786,440 313,557,760
外資及陸資 17,937,060,074 11,013,823,213 6,923,236,861
合計 22,069,457,619 15,621,099,341 6,448,358,278

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