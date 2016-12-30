三大法人買超64億 外資買超69億
2016-12-30 15:04
台股集中市場三大法人外資買超、投信買超、自營商賣超，合計買超新台幣64.48億元。（記者羅沛德攝）
〔即時新聞／綜合報導〕台股集中市場三大法人外資買超、投信買超、自營商賣超，合計買超新台幣64.48億元。
外資今天買超69.23億元，投信買超3.13億元，自營商賣超7.88億元。三大法人合計買超64.48億元。
台股今天大漲100.41點，收在9253.50點，成交值新台幣561.83億元。
|105年12月30日 三大法人買賣金額統計表（元）
|單位名稱
|買進金額
|賣出金額
|買賣差額
|自營商（自行買賣）
|847,904,970
|903,349,322
|-55,444,352
|自營商（避險）
|2,481,148,375
|3,214,140,366
|-732,991,991
|投信
|803,344,200
|489,786,440
|313,557,760
|外資及陸資
|17,937,060,074
|11,013,823,213
|6,923,236,861
|合計
|22,069,457,619
|15,621,099,341
|6,448,358,278
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