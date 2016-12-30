調降當沖證交稅有利多 封關日台股大漲百點
2016-12-30 13:42
台股今天封關，終場以9253.50點作收，上漲100點亮麗封關，全年上漲達915點，漲幅近10.98%。（記者羅沛德攝）
〔記者張慧雯／台北報導〕受到「當沖證交稅調降至千分之1.5」拍板定案的消息激勵，今（30）日為2016年最後一個開盤日，台股開高走高、電金齊步走揚，一度大漲百點，順利站上9200點大關，收盤上漲100.41點、以9253.50點作收，成交量為561.83億元。
若以2015年封關日台股指數來看，12月31日收盤指數為8338.06點，而今年收盤指數為9253.5點，全年上漲約915點。
法人表示，今年1月曾來到全年最低點7627點，而後包括英國公投脫歐、川普當選美國總統等黑天鵝陸續現身，但終究化險為夷，今年最高點出現在12月，來到9430點；總體來看，2016年台股算是「由低走高」、漸入佳境。
凱基開創基金經理人曾偉淳表示，12月雖遇上外資放假，但已進入年底作帳旺季，加上內資已開始積極布局，看好具題材的中小型類股將有機會表現，隨台幣止穩，外資撤離開始趨緩，台股在低本益比及高殖利率的優勢下，未來可望有機會持續吸引資金回籠。
施羅德樂活中小基金經理人陳同力認為，在全球政經秩序大洗牌下，具有利基題材，或者已經在新創趨勢中占有關鍵技術的中小型股，將因各擁題材而在2017年偏多趨勢下的台股展現旺盛活力；加上非美元貨幣走低，更有利出口導向的中小型股獲利增加。
值得注意的是，他也特別提醒，明年台股短線可能受美國聯準會利率政策、兩岸關係、外資買賣超，以及川普就任美國總統後的政策不確定因素影響，投資人仍應做好抗波動的資產配置，才能隨時應變重大事件衝擊。
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