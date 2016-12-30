明年公告土地現值為12年來漲幅最小 僅北北桃下跌
明年公告土地現值為12年來漲幅最小 僅北北桃下跌。（記者徐義平攝）
〔記者徐義平／台北報導〕內政部地政司今發布全國與各縣市的2017年公告土地現值，其中明年全國平均公告土地現值相較今年微升0.34%，是近12年、自2005年以來調幅最低的一次，各縣市中，除北北桃呈現下跌，跌幅0.37~2.43%外，其餘縣市均呈現正成長，漲幅最大的竟是澎湖縣，而且澎湖縣、新竹縣為漲幅兩位數的少數縣市，漲幅各約15.56%、14.01%。
內政部地政司指出，由於公告土地現值是作為房地產移轉課徵土地增值稅的依據，因此，民眾若沒有買賣或贈與等不動產移轉情況，便不會受到公告土地現值調整的影響。
根據內政部統計，2017年的公告土地現值與2016年相較，各地方政府普遍隨當地一般正常交易價格變動情形調整，直轄市部分新北市、臺北市及桃園市略為調降，跌幅各約0.37%、2.43、1.10%，反觀臺中市、臺南市及高雄市則持續調漲，調幅分別為1.75%、1.30、0.68%；其他縣市調漲幅度多在5%以內，大致持平，調幅較高縣市為澎湖縣15.56%及新竹縣14.01%，主因是公告土地現值長年偏低，需逐年調高接近一般正常交易價格，以符合「平均地權條例」及「土地税法」規範。
內政部指出，公告土地現值查估、評定及公告屬地方政府權責，依據「平均地權條例」第46條規定本應反映地價動態，並依「平均地權條例」第40條及「土地税法」第33條逐年接近一般正常交易價格。這次調整後，預估公告土地現值占一般正常交易價格全國平均比例由90.53%提升至90.76%，除新竹縣、澎湖縣、新竹市、金門縣、嘉義市及臺東縣等6個縣市未達9成。
至於，個別宗地地價方面，預估2017年全國最高價與2016年相同，為臺北市信義區台北101金融大樓，2017年公告土地現值將達每平方公尺176.2萬元，換算每坪約582萬元，自2014年取代新光摩天大樓的地王寶座後，已經蟬聯4年。
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