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鄭貞茂：當沖降稅 台股量能可望增加2成

2016-12-30  12:51

〔記者廖千瑩／台北報導〕行政院拍板，當沖證交稅稅率減半至千分之1.5，金管會副主委鄭貞茂今天說，根據先前研究，當沖降稅實施後將有助提升台股量能10％至20％。至於是否趕在農曆年前上路，只要行政院版本拍板送進立法院後，相信立法院也會很快通過。

台灣金融研訓院今天舉辦「2017總體經濟金融X產業關鍵策略峰會」，鄭貞茂會前受訪時指出，根據證交所董事長施俊吉的看法，當沖降稅只是一個開始，希望藉由降低當沖交易成本，提升當沖交易量，慢慢帶動整個股市大盤的成交量，吸引民眾投資股市的信心。

鄭貞茂說，根據先前研究，當沖降稅實施後，將有助提升台股量能10％至20％，至於是否有望趕在農曆年前上路，鄭貞茂也指出，只要行政院版本拍板送進立法院後，相信立法院也會很快通過。

鄭貞茂也說明，目前根據財政部規劃，當沖降稅將先暫行實施1年，若認為實施成效良好，要不要再進一步實施，都可以再討論。

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  • 金管會副主委鄭貞茂說，根據先前研究，當沖降稅實施後將有助提升台股量能10％至20％。（資料照，記者王孟倫攝）

    金管會副主委鄭貞茂說，根據先前研究，當沖降稅實施後將有助提升台股量能10％至20％。（資料照，記者王孟倫攝）

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