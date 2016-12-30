終結連11貶 新台幣午盤勁揚逾1角

2016-12-30 12:29

〔記者盧冠誠／台北報導〕台灣金融市場今天上演股、匯雙漲行情，新台幣匯率早盤最高一度強升1.62角至32.15元價位，全日可望終結連續11個交易日貶值格局。

新台幣中午暫以32.204元兌1美元作收，勁揚1.08角，台北外匯經紀公司成交量為6.83億美元。

外匯交易員表示，新台幣早盤主要受惠台股大漲所激勵，而出口商年底拋匯作帳暫告一段落，反倒是隨著匯價強升，吸引悶了許久的進口商進場回補美元，導致盤中升幅受到限制。