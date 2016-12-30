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王雪紅將率Vive團隊 出席2017 CES

2016-12-30  12:49

〔記者王憶紅／台北報導〕宏達電HTC（2498）董事長王雪紅將率隊參與2017年CES（國際消費性電子展），宏達電將在2017 CES現場展示超過30款精選、橫跨娛樂、企業商用、健康與醫療、及教育四大類的虛擬實境應用內容。

HTC虛擬實境部門副總經理Dan O'Brien表示，隨著2017年的到來，宏達電將會帶來更令世人驚豔的突破。2017 CES的HTC Vive體驗區位於Wynn飯店的Alsace Ballroom。

宏達電明年初動作頻頻，除在2017CES展出系列內容外，明年1月12日也將發表新手機，市場預期，宏達電明年1月12日發表的新機，不排除是代號為「Ocean Note」的智慧型手機。另外，市場也傳出，宏達電2017年第一季也將陸續推出三款新手機，其中包括一款旗艦機、兩款中階機。

宏達電雖然在明年初企圖心強烈，但市場也指出，隨著VR市場的競爭加劇，AMOLED面板供應持續吃緊，但AMOLED面板資源掌握在三星手中，若AMOLED缺貨，三星一定提供給與三星合作的Oculus，因此，宏達電Vive的出貨順暢與否，要看三星的臉色了。

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  • HTC vive。（記者王憶紅攝）

    HTC vive。（記者王憶紅攝）

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