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當沖證交稅調降 台股電金齊揚站上9200點

2016-12-30  11:39

〔記者張慧雯／台北報導〕受到「當沖證交稅調降至千分之1.5」拍板定案的好消息激勵，2016年最後一個開盤日台股開高走高，電金齊步走揚，順利站上9200點大關，目前台股上漲80點、約在9233點。

施羅德樂活中小基金經理人陳同力認為，台股投資人可布局六大WINNER趨勢，分別為：具國際競爭力的產業龍頭股Winner；人工智慧、機器學習與工業 4.0等Intelligence Infrastructure；物聯網、網路交換與雲端資料中心等Networking趨勢；受惠iPhone8換機潮的New Product；高股息、獲利穩定成長的Earning企業；以及創新推動需求成長的運動休閒、VR（Virtual Reality）等Recreation題材。

凱基開創基金經理人曾偉淳表示，12月雖遇上外資放假，但已進入年底作帳旺季，加上內資已開始積極布局，看好具題材的中小型類股將有機會表現，隨台幣止穩，外資撤離開始趨緩，台股在低本益比及高殖利率的優勢下，未來可望有機會持續吸引資金回籠。

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  • 今日台股開高走高，電金齊步走揚，順利站上9200點大關。（路透資料照）

    今日台股開高走高，電金齊步走揚，順利站上9200點大關。（路透資料照）

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