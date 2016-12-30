不只降當沖證交稅 政院宣布七大配套

2016-12-30 10:57

〔記者蘇芳禾／台北報導〕為活絡台股量能，行政院今天宣布多項措施，除了把當沖證交稅從千分之3調降到千分之1.5之外，也會於106年推動各項配套措施。金管會主委李瑞倉表示，降稅不是刺激股市的唯一方法，要有其他配套措施，這包括開放證券商得辦理客戶以定期定額方式購買個別股票與ETF、開放台股ETF得採現金申購買回、檢討保險業風險資本額制度、鬆綁商業銀行投資國內上櫃股票之投資限額等7項措施。

金管會主委李瑞倉表示，降稅不是刺激股市的唯一方法，要有其他配套措施，配套措施將分成三部分措施，第一部分為106年馬上可以實施之相關措施；第二部分為研議採行之新措施，已經達成共識，可馬上推出；第三部分研議並尋求業界和交易所共識之新措施，將於確認後陸續公布。

第一部分的七項措施包括：

（一）開放證券商得辦理客戶以定期定額方式購買個別股票與ETF：為提升小額投資之便利性，擴大證券商經營範圍，開放證券商辦理客戶「定期定額」方式購買個別股票與ETF，證交所電腦系統預訂106年1年16日上線。

（二）開放台股ETF得採現金申購買回：已核准開放台股ETF初級市場得採「現金申購買回」機制，有助於台股ETF初級市場申購買回機制更具彈性，吸引大型機構法人投資台股ETF及增加ETF市場流通籌碼，間接活絡台股之流動性，預訂106年1年16日上線。

（三）檢討保險業風險資本額制度：調整保險業投資股票（含國內ETF）相關風險係數，讓保險業投資台股及ETF有更大彈性空間，並於106年1月1日生效。

（四）鬆綁商業銀行投資國內上櫃股票之投資限額：為有效活絡資金運用，已於105年12月22日發布放寬商業銀行投資於國內上櫃股票之投資限額不受銀行核算基數5%之限制，各銀行於106年可陸續將資金投入國內上櫃股票。

（五）持續檢討活絡量能獎勵措施：證交所刻實施活絡量能獎勵措施，根據各證券商營業據點當季成交值成長比率，依獎勵措施給予獎勵金，於106年第1季及第2季持續實施，並將按季適時檢討獎勵門檻，以達激勵效果。

（六）證交所選定具競爭優勢產業辦理主題式業績發表會：證交所於106年度預定每季各辦理3場主題式業績發表會，每場邀請3家上市公司參加。

（七）積極辦理海外引資：證交所將協調相關周邊單位合作，拜會大型退休基金、主權基金等長期投資重要機構投資人，並舉辦海外引資說明會，介紹台股具有高殖利率、市場品質穩定及公司治理成效佳等長期投資價值優勢。目前已安排106年1月於馬來西亞吉隆坡，及2月於日本東京拜會退休基金等大型機構投資人，並規劃北美、歐洲及英國等地區辦理引資活動及拜會大型機構投資人。

第二部分研議採行之新措施則包括：

（一）鼓勵並推廣政府機關所屬財團法人定期定額方式投資台股ETF：金管會已督導證交所訂於106年舉辦ETF宣導會，向中央部會所屬財團法人介紹ETF商品特性，鼓勵並推廣金融周邊單位及各部會所轄財團法人之自有資金採定期定額方式投資台股ETF。

（二）提供多元化ETF商品：為吸引保險公司及機構法人外幣投資部位，因應業者需求，刻正規劃以美金交易之雙幣ETF相關交易方式，預計於106年實施。

（三）加強推廣台股指數並編製新指數：臺灣指數公司105年12月14日發布6檔新指數，其中藍籌30指數及其反向指數已授權投信公司設計2檔ETF，規劃106年3月上市，可望吸引資金進場。臺灣指數公司除持續開發更多面向且具一定基本面標準的台股指數，已設計完成2檔優質中小型公司為標的之中小型股指數，並預計於106年第1季發布，可作為指數化投資追蹤標的，未來將持續推廣指數化投資，以吸引更多不同來源資金進場，提升台股量能。

第三部分研議並尋求共識之新措施，將於確認後陸續公布。