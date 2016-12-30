活絡股市 當沖稅率調降至千分之1.5
〔記者蘇芳禾／台北報導〕為提振台股量能，財政部長許虞哲今天於行政院表示，證交稅目前是千分之3，當沖也是一樣千分之3，行政院長林全已裁示，「當沖交易部分」降為千分之1.5，等於是減半。稅收方面，現行估計一年證交稅會影響37.5億元。行政院發言人徐國勇轉述林全裁示，因為涉及修法，希望能提出相關法案，送立法院進行修法議程。
許虞哲說，這個改革也參照其他國家制度，例如新加坡的證交稅（印花稅），是千分之2，台灣降為千分之1.5，比新加坡還低。至於香港，買賣雙方各支付千分之1，加起來千分之2，台灣降了以後，比鄰近國家新加坡、香港，更有競爭力。
許虞哲說，稅收方面，現行估計，一年證交稅會影響37.5億。不過當沖若能增加，稅收多少可以彌補，假定降稅後，只有當沖交易量增加的話，日成交值每天增加100億元，才可以彌補。降稅後，一半帶動當沖的，另一半帶動非當沖的，成交值只要增加75億元就可以彌補。更樂觀一點，若降稅後可以全部帶動非當沖交易，日成交值50億元就可以彌補。
期待當沖後，交易量可以增加。對證交稅、證券商還是有幫助。
此外，金管會主委李瑞倉也宣布，於106年推動各種措施，包括開放證券商得辦理客戶以定期定額方式購買個別股票與ETF、開放台股ETF得採現金申購買回、檢討保險業風險資本額制度、鬆綁商業銀行投資國內上櫃股票之投資限額、持續檢討活絡量能獎勵措施、證交所選定具競爭優勢產業辦理主題式業績發表會、積極辦理海外引資等七項措施。
被問到預期此措施會對台股有多少幫助？金管會主委李瑞倉回應，是有一些數字，但今天沒帶來，需要可以提供，要進一步評估。至於為何選擇這個時機點宣布？是否因為最近台股量能太低？李瑞倉強調，台股很健全，例如本益比合理、殖利率很高。雖然這幾天交易量因為聖誕節假期關係減少，不過價格很穩定，甚至小幅上昇，所以要有一些措施把量帶大。
民眾擔憂開放當沖可能造成殺尾盤情形，官員回應，開放當沖是中性機制，可活絡股市。觀察結果是沒有負面效果。
如果效益未達預期，財政部長許虞哲說，當沖證交稅調降一定要修證券交易稅條例，會在條例中明定實施一年，看量能有沒有擴充、稅收有沒有彌補，如果沒有達到預期效果的話，就只實施一年，以一年為限。
立法院本會期今天（30日）將結束，如果要在農曆年前實施，必須在立法院臨時會處理。
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