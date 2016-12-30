11月製造業景氣 台經院：連亮2顆黃藍燈

2016-12-30 10:32

〔記者盧冠誠／台北報導〕台灣經濟研究院今天發布11月製造業景氣概況，台經院表示，製造業景氣信號值由10月的11.05分，增加0.75分至11月的11.8分，燈號維持代表低迷的黃藍燈，為連續第2個月的黃藍燈。

台經院指出，近期全球經濟情勢逐漸回溫，帶動我國出口成長率，以及外銷訂單金額持續創下今年新高，提供製造業需求面動能；此外，雖然國際油價年增率仍有1成以上，帶動原物料價格上揚，對製造業成本面指標形成負面影響，不過在售價與經營環境方面則帶來正向效果。

對於11月不同燈號的消長觀察，台經院表示，呈現衰退的藍燈比重由10月的25.48%減少至11月的24.11%，低迷的黃藍燈由72.04%減少至46.17%，持平的綠燈由2.48%增加至29.72%，而本月仍無代表揚升的黃紅燈以及代表繁榮的紅燈。