12/30重要財經新聞一覽

2016-12-30 09:33

自由時報財經︰核四系統老舊 「殺肉」恐賣不到半價

立法院經委會昨通過台電一○六年預算，仍編列八億元核四封存預算。據透露，台電之前已在接洽買主，但因台電本身沒有保證系統運作能力，整廠賣出幾乎不可能，若要分拆「殺肉」般賣出，因系統老舊，未來恐賣不到一半價格。

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蘋果日報財經︰砸145億 郭董父子挺夏普SDP

鴻海（2317）董事長郭台銘聯手兒子郭守正，總計斥資約145億元台幣增資日本夏普的面板10代廠堺顯示器公司（SDP），將持股比重提高至5成以上，顯示郭董不僅宣示要做大夏普高階面板市場，還自己拿錢出來、說到做到。

經濟日報財經︰老屋都更獎勵 百萬戶適用

行政院會昨（29）日拍板老舊及危險建物重建條例草案，將提供四大獎勵措施，包括500億元以上的信用保證額度協助融資、租稅減免、容積獎勵及放寬建蔽率等，初估適用戶數可近百萬戶，有助加速重建、活絡經濟。

工商時報財經︰老危宅重建 政院催油門

行政院會昨（29）日拍板《都市危險及老舊建築物加速重建獎勵條例》草案，就屋齡30年以上危險、老舊建物，在全體所有權人同意下提出申請，2個月即可快速啟動重建，比走都更程序平均16個月快速，且無面積限制；小面積更易整合推動，估至少50萬戶、甚至上百萬戶適用。

中國時報財經︰NCC召開聽證會 大摩：中嘉案 遠傳只是債權人

NCC昨（29）日針對中嘉案舉辦聽證會，買方摩根士丹利及賣方MBK都強調，遠傳在該收購案的角色，只是認購大摩亞洲私募基金（MSPE Asia）在台成立子公司NHPEA所發行的公司債，單純的債權人關係，對中嘉沒有任何控制權。

星島日報財經︰人幣兌港元跌穿90 找換店頓見沽售潮

人民幣離岸價（CNH）跌穿6.98水平，昨日最低見6.9873，再創紀錄新低。而每百兌港元在早段更一度穿90元人民幣水平，最高見90.07，是2010年9月以來首次，最新報89.91水平。有找換店已隨即調低人民幣賣出價至90關口。不過，亦有個別零售店因擔心人民幣跌再跌，索性停收人民幣。