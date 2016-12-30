| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
寶寶過敏干擾睡眠 影響發育 職場女力不氣虛 考核加分就靠「她」
 首頁 > 財經

12/30重要財經新聞一覽

2016-12-30  09:33

自由時報財經︰核四系統老舊 「殺肉」恐賣不到半價

立法院經委會昨通過台電一○六年預算，仍編列八億元核四封存預算。據透露，台電之前已在接洽買主，但因台電本身沒有保證系統運作能力，整廠賣出幾乎不可能，若要分拆「殺肉」般賣出，因系統老舊，未來恐賣不到一半價格。

相關新聞請見：

核四系統老舊 「殺肉」恐賣不到半價

蘋果日報財經︰砸145億 郭董父子挺夏普SDP

鴻海（2317）董事長郭台銘聯手兒子郭守正，總計斥資約145億元台幣增資日本夏普的面板10代廠堺顯示器公司（SDP），將持股比重提高至5成以上，顯示郭董不僅宣示要做大夏普高階面板市場，還自己拿錢出來、說到做到。

經濟日報財經︰老屋都更獎勵 百萬戶適用

行政院會昨（29）日拍板老舊及危險建物重建條例草案，將提供四大獎勵措施，包括500億元以上的信用保證額度協助融資、租稅減免、容積獎勵及放寬建蔽率等，初估適用戶數可近百萬戶，有助加速重建、活絡經濟。

工商時報財經︰老危宅重建 政院催油門

行政院會昨（29）日拍板《都市危險及老舊建築物加速重建獎勵條例》草案，就屋齡30年以上危險、老舊建物，在全體所有權人同意下提出申請，2個月即可快速啟動重建，比走都更程序平均16個月快速，且無面積限制；小面積更易整合推動，估至少50萬戶、甚至上百萬戶適用。

中國時報財經︰NCC召開聽證會 大摩：中嘉案 遠傳只是債權人

NCC昨（29）日針對中嘉案舉辦聽證會，買方摩根士丹利及賣方MBK都強調，遠傳在該收購案的角色，只是認購大摩亞洲私募基金（MSPE Asia）在台成立子公司NHPEA所發行的公司債，單純的債權人關係，對中嘉沒有任何控制權。

星島日報財經︰人幣兌港元跌穿90 找換店頓見沽售潮

人民幣離岸價（CNH）跌穿6.98水平，昨日最低見6.9873，再創紀錄新低。而每百兌港元在早段更一度穿90元人民幣水平，最高見90.07，是2010年9月以來首次，最新報89.91水平。有找換店已隨即調低人民幣賣出價至90關口。不過，亦有個別零售店因擔心人民幣跌再跌，索性停收人民幣。

廣告
  • 台電本身沒有保證系統運作能力，核四整廠賣出幾乎不可能。（資料照）

    台電本身沒有保證系統運作能力，核四整廠賣出幾乎不可能。（資料照）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
財經‧本日最多瀏覽
» 更多財經新聞
財經‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
便當菜✤韓國海苔卷
豬肉翡翠麵疙瘩
白木耳桂圓紅棗露
煥然一新冰箱收納法
轉寄

標題：12/30重要財經新聞一覽


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年12月30日‧星期五‧丙申年臘月初二日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.