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認列建案利益預期效應 強盛股價早盤漲半根停板

2016-12-30  09:11

〔記者陳柔蓁／台北報導〕老牌紡織大廠因為根留台灣，其土地資產在早期以低價購入，現在都非常值錢，近來染整場廠強盛（1463）持股八成的子公司保強建設，所推台大OPUS ONE建案已進入交屋階段，逼近年底認列利益階段，市場的期待心理推升下，近一個月股價漲幅接近10%，今早股價開高，漲幅近半根停板，報20.75元。

原先市場傳聞，若該建案完成交屋，保強建設的利益將達12億元至15億元間，能貢獻強盛每股稅後盈餘（EPS）5至6元。強盛對此表示，尚未完全交屋完畢，也無法預估交屋成數，因此不願證實今年能認列的金額。

強盛本業展望保守，近來大宗單較少，主要是接零星單，越南轉投資三成的染整廠搶到nike、adidas、puma的運動與戶外產品染整代工，第四季毛利率約略能與第三季毛利率19.78%持平；未來訂單能見度僅一個月。至於原油價格漲至每桶50美元之上，染料價格早已反映完畢，因此不會對營運造成大衝擊。

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  • 強盛股價早盤漲半根停板。（圖擷取自雅虎股市）

    強盛股價早盤漲半根停板。（圖擷取自雅虎股市）

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