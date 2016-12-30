歐股大部分下跌 英股市一枝獨秀
2016-12-30 01:44
〔中央社〕年關將屆，歐洲主要股市由於漲勢後繼無力，大部分呈現下跌格局，只有英國股市FTSE 100指數維持上揚。
道瓊歐洲600指數跌1.27點或0.35%，報360.26點。
英國股市FTSE 100指數漲14.18點或0.20%，報7120.26點。
法國股市CAC 40指數跌9.54點或0.20%，報4838.47點。
德國股市DAX指數跌23.94點或0.21%，報11451.05點。
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