耶誕銷售 蘋果仍比下三星、華為、LG
2016-12-29 22:59
〔記者楊芙宜／台北報導〕雅虎（Yahoo）旗下分析機構Flurry Analytics全球調查報告顯示，新手機和新平板電腦APP（應用軟體）於耶誕假期12月19日至25日間的「啟動」情況顯示，蘋果iPhone手機和iPad平板仍穩居龍頭、達44%，其次為三星產品的21%，遠遠超過華為（3%）及亞馬遜、LG（2%）等品牌。
Flurry Analytics的調查不同於銷售量統計，而是針對這段期間「啟動」的智慧手機和平板電腦等行動裝置，包括中國Oppo、小米、聯想集團旗下摩托羅拉產品的啟動比率都是2%。
儘管今年耶誕假期蘋果iPhone和iPad成為全球啟動比率最高的行動裝置，凸顯仍是人氣最旺的送禮選項，但較2014、2015年同期的51.3%、49.1%，表現呈一路下滑趨勢。三星則從去年的19.8%略升至21%。
市場研究機構NPD集團分析師貝克（Stephen Baker）指出，三星在Note 7手機爆炸及全球召回事件後，雖遭受財務和信譽上的衝擊，但多數習慣Android三星手機的用戶，多從Note轉向Galaxy。
貝克表示，三星擋住了其他Android行動設備的競爭，加上蘋果今年未拿出令人驚艷的產品，沒有因為三星Note事件佔到便宜。
Flurry Analytics調查還指出，華為和LG產品躋身前4大啟動的行動裝置，值得關注，先前這2大廠商產品啟動數量並未進入前35名排序，這代表其多元化產品提供消費者更多選擇。
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