威力彩頭獎連15槓！今彩539頭獎摃龜

2016-12-29 22:39

〔即時新聞／綜合報導〕今晚（12月29日）開獎的第105000104期威力彩，頭獎摃龜；第105000312期今彩539，頭獎摃龜。

第105000104期威力彩中獎號碼為：第1區「08、11、15、17、21、31。第二區：07」，頭獎摃龜；貳獎摃龜；參獎8注獲得，每注可得15萬元；肆獎共28注獲得，每注可得2萬元；伍獎共186注獲得，每注可得4000元；陸獎共1126注獲得，每注可得800元；柒獎共2480注獲得，每注可得400元；捌獎共1萬3962注獲得，每注可得200元；玖獎共1萬5802注獲得，每注可得100元；普獎共3萬819注獲得，每注可得100元。

第105000312期今彩539中獎號碼為「15、25、30、37、39」，頭獎摃龜；貳獎共171注獲得，每注可得2萬元；參獎共5877注獲得，每注可得300元；肆獎共6萬5611注獲得，每注可得50元。

第105000104期38樂合彩中獎號碼為「08、11、15、17、21、31」，五合共1注獲得，每注可得115萬元；四合共4注獲得，每注可得6萬7500元；三合共92注中獎，每注可得5750元；二合共1755注中獎，每注可得750元。

第105000312期39樂合彩中獎號碼為「15、25、30、37、39」，四合共3注中獎，每注可得21萬2500元；三合共150注中獎，每注可得1萬1250元；二合共5762注中獎，每注可得1125元。

第105000312期3星彩中獎號碼為「395」，正彩共47注中獎，每注可獲得1萬2500元。

第105000312期4星彩中獎號碼為「3439」，正彩共1注中獎，每注可獲得12萬5000元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」。