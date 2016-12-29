| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
偷吃高檔海鮮 3港女與業者和解 跨年前可返港 寶寶過敏干擾睡眠 影響發育 職場女力不氣虛 考核加分就靠「她」
 首頁 > 財經

威力彩頭獎連15槓！今彩539頭獎摃龜

2016-12-29  22:39

〔即時新聞／綜合報導〕今晚（12月29日）開獎的第105000104期威力彩，頭獎摃龜；第105000312期今彩539，頭獎摃龜。

第105000104期威力彩中獎號碼為：第1區「08、11、15、17、21、31。第二區：07」，頭獎摃龜；貳獎摃龜；參獎8注獲得，每注可得15萬元；肆獎共28注獲得，每注可得2萬元；伍獎共186注獲得，每注可得4000元；陸獎共1126注獲得，每注可得800元；柒獎共2480注獲得，每注可得400元；捌獎共1萬3962注獲得，每注可得200元；玖獎共1萬5802注獲得，每注可得100元；普獎共3萬819注獲得，每注可得100元。

第105000312期今彩539中獎號碼為「15、25、30、37、39」，頭獎摃龜；貳獎共171注獲得，每注可得2萬元；參獎共5877注獲得，每注可得300元；肆獎共6萬5611注獲得，每注可得50元。

第105000104期38樂合彩中獎號碼為「08、11、15、17、21、31」，五合共1注獲得，每注可得115萬元；四合共4注獲得，每注可得6萬7500元；三合共92注中獎，每注可得5750元；二合共1755注中獎，每注可得750元。

第105000312期39樂合彩中獎號碼為「15、25、30、37、39」，四合共3注中獎，每注可得21萬2500元；三合共150注中獎，每注可得1萬1250元；二合共5762注中獎，每注可得1125元。

第105000312期3星彩中獎號碼為「395」，正彩共47注中獎，每注可獲得1萬2500元。

第105000312期4星彩中獎號碼為「3439」，正彩共1注中獎，每注可獲得12萬5000元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」

廣告
  • 威力彩、38樂合彩開獎獎號。（圖擷取自台灣彩券官網）

    威力彩、38樂合彩開獎獎號。（圖擷取自台灣彩券官網）

  • 今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩開獎獎號。（圖擷取自台灣彩券官網）

    今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩開獎獎號。（圖擷取自台灣彩券官網）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 38樂合彩 39樂合彩 3星彩 4星彩 今彩539 威力彩 開獎
相關新聞
Top
財經‧本日最多瀏覽
» 更多財經新聞
財經‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
便當菜✤蝦仁粉絲
快炒方便✤泡菜牛肉
暖暖喝✤Hot Toddy
日本主廚教你捏飯糰
轉寄

標題：威力彩頭獎連15槓！今彩539頭獎摃龜


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年12月29日‧星期四‧丙申年臘月初一日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.