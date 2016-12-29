自評上任首會期 財長：還算順利

2016-12-29 21:04

［記者吳佳蓉／台北報導］立法院財政委員會今舉辦年終餐敘，被問及本會期表現，財政部長許虞哲表示，上任首個會期，自認整體來說還算順利， 一個會期就通過六個草案，想想不簡單，主要感謝各位立委的支持。

許虞哲指出，此外，本會期兩個委員提出的提案「關稅法」及「納稅者權利保護法」也都順利通過，成績不錯。

至於下會期，預估長照法可排進本會期立院臨時會，若能順利通過，下會期就可審查與長照財源相關的菸酒稅法及遺贈稅法修正草案。股利所得稅改則仍在討論中。