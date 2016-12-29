自評上任首會期 財長：還算順利
2016-12-29 21:04
［記者吳佳蓉／台北報導］立法院財政委員會今舉辦年終餐敘，被問及本會期表現，財政部長許虞哲表示，上任首個會期，自認整體來說還算順利， 一個會期就通過六個草案，想想不簡單，主要感謝各位立委的支持。
許虞哲指出，此外，本會期兩個委員提出的提案「關稅法」及「納稅者權利保護法」也都順利通過，成績不錯。
至於下會期，預估長照法可排進本會期立院臨時會，若能順利通過，下會期就可審查與長照財源相關的菸酒稅法及遺贈稅法修正草案。股利所得稅改則仍在討論中。
看更多！請加入自由時報粉絲團
財經‧本日最多瀏覽
網友回應
熱門新聞
- 小三遭元配爆打倒地 一站起來網友都心動了…
- 遼寧艦只是「打嘴砲」 解放軍前中校爆中國真正目的…
- 大專生公部門見習 明年職缺千名
- 按摩紓壓後竟眼歪嘴斜 原來是缺血型中風
- 秘魯驚見「雙頭牛」 居民直呼將出現大災難
- 全國高中職數學建模競賽 彰女二連霸
- 政院延期日食輸台公聽會 藍批心虛打假球
- 開挖土機不慎打死同事 2清潔隊員遭判刑
- 父幫兒出氣 闖科大打2學生
- 國中生無照騎機車雙載 失控撞電線桿2死
- 性奴悲歌！13年來她每晚都遭性侵 還被逼產子拿去賣...
- 巨人洽談轉播 在台全力放送
- 台大醫院鍋爐室未列古蹟 將拆解平移
- 明年元旦起 32項新制上路
- 葉少爺假釋獲准 死者家屬怒批「他憑什麼？」
- 台灣強基金會菁英邀請賽 第1回合強風中4人並列領先
- 自力更新籌資 5社區成功獲補助經費
- 北市府又傳震盪 「Tony Chen（湯霓陳）」成真？
- 普廷尋找永生秘方？赴藥廠參觀監製「青春丸」
- 安溪國小生命教育 千雙鞋送非洲
- 長榮海運捐資訊設備 竹縣3300學童受惠
- 尋旅屏東社區遊 作家帶路訪部落
- NBA》畢爾獲前輩認可 艾倫：在他身上看到我的影子
- 興建龍崎掩埋場 挺建派︰發展地方
- 17年無法解決 921危樓23棟強制拆除
- 小六翹家投靠網友 遭現役軍人性侵
- 全台百萬舉弱男 想要性福先減肥
- 獨家》與嬌妻相識10年！高球好手潘政琮低調完婚
- 自導英雄救美 英雄被訴 搶匪沒事
- 賴銘偉搖落去 蹲9年出輯吹台風
- 建仔想拚大聯盟 經典賽掰掰？
- 總統出訪過境美國地點 最快本週公布
- 聲控按摩椅 李振興創意發明獲獎
- 13A彭總裁慶生 假「川普」祝壽遭拒
- 穆熙妍誤闖姚明家？飯店這設計讓她傻眼
- 東大生秀成果 與特教生彩繪校舍
- 冬山河親水公園 發展河運觀光
- 子瑜榮登世界第8美 台灣唯一
- 民宅大火 3女衝火場救老伯
- 弘道結合家事職人 幫獨老大掃除
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：自評上任首會期 財長：還算順利
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分