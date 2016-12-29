威力彩、今彩539 開獎囉！

2016-12-29 21:10

〔即時新聞／綜合報導〕今天（12月29日）台彩各項開獎獎項及獎號。

威力彩：第一區：08、11、15、17、21、31。第二區：07。

38樂合彩：08、11、15、17、21、31。

今彩539：15、25、30、37、39。

39樂合彩：15、25、30、37、39。

3星彩：395。

4星彩：3439。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」。