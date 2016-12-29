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台灣人金融投資知識 亞太區名列第2僅次星國

2016-12-29  18:20

〔即時新聞／綜合報導〕最新公布的金融知識指數調查顯示，台灣在亞太區17個受訪地區當中，整體金融知識指數（71.1）大幅超越平均值（63.5），排名更高居亞太區第2，僅次於新加坡（71.3）。顯現台灣民眾在金融理財方面，擁有相當扎實的知識。

綜合媒體報導，最新公布的萬事達卡金融知識指數調查（Mastercard Index of Financial Literacy），台灣民眾的整體金融知識指數高居亞太區第2。調查顯示，台灣民眾在「基本金錢管理」的得分為67.5，排名亞太區第5；在「理財規劃能力」的得分為81.8，連續2年蟬聯亞太區之冠；在「投資能力」則以64.1位居亞太區第3名。

相關調查於2015年5月至2015年6月進行，總共訪問亞太地區17個市場、8718位年齡18至64歲間的消費者；萬事達卡金融知識指數調查自2010年起公開發布，調查目的是了解民眾對於金融知識的理解程度。

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  • 最新公布的金融知識指數調查顯示，台灣在亞太區17個受訪地區當中，整體金融知識指數排名高居亞太區第2，僅次於新加坡。（情境照）

    最新公布的金融知識指數調查顯示，台灣在亞太區17個受訪地區當中，整體金融知識指數排名高居亞太區第2，僅次於新加坡。（情境照）

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