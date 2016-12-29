拚都更！金管會支持銀行 排除30％不動產授信限制
2016-12-29 16:58
〔記者王孟倫／台北報導〕為協助推動我國都市更新政策，金管會今天宣布兩項政策：除了建議修訂「都市更新條例」，讓銀行辦理都更、可排除不動產授信不得超過存款30%限制，對於銀行不動產投入重建都更，自用比率從原本要求的50%、放寬至20%以上即可，以提高都更誘因。
據瞭解，立委江永昌已在上週五提案修正「都市更新條例」，該版本除了排除銀行法規定、不動產授信不得超過存款30%之外，也提出貸款年限不受30年限制。
此外，內政部也將提出修法版本，將送行政院核定後，交付立法院審議，預計最快下會期也就是明年上半年可以三讀通過。
在金融機構之主管機關金管會部分，首先，被視為銀行法「天條」，即銀行法第72-2條規定，銀行辦理住宅建築及企業建築放款的總額，不得超過放款時所收存款總餘額及金融債券總餘額之和30%；對此，金管會已經表態支持修正。
不過，金管會是「建議」修訂「都更條例」，主要考量放款集中度與風險問題，不宜直接修訂「銀行法」；也就是說，由內政部主導修法，從「都更條例」排除「銀行法」之現有規定。
其次是有關銀行將老舊不動產參與都市更新，金管會官員表示，依銀行法及相關辦法規定，銀行以原有不動產就地重建取得新不動產必需有50%以上為自用；問題是，在實務上，銀行老舊不動產依都市更新條例參與都市更新，因容積獎勵措施，取回之新不動產往往無法符合比率規定。
因此，金管會已經決定，銀行以原有不動產參與都市更新重建取得之新不動產，自用比率從50%放寬為20%以上，且不得低於原自用面積，以提高銀行參與都市更新之誘因。
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