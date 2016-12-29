新台幣連11貶收32.312元 續創近半年來新低

2016-12-29 16:39

〔記者吳佳蓉／台北報導〕今日新台幣走勢區間震盪，一度走高但隨後收低，最終以32.312元兌1美元作收，小貶0.3分，連續11個交易日貶值，續創近半年新低；台北外匯交易經紀公司成交量10.05億美元。

外匯交易員表示，正值匯市封關前夕，受出口商年底拋匯需求影響，新台幣一度走高，最高來到32.27元水位；但隨著壽險業買匯需求仍未消化完畢，加上央行尾盤進場調節，新台幣收盤由升轉貶，以32.312元作收。

新台幣今日以32.335元兌1美元開出，最高32.27元，最低32.350元，終場收在32.312元，小貶0.3分。