中油綠色船舶 2成品油輪命名

中油、台船今日舉行聯合命名典禮，由中油董事長陳金德（左）及台船董事長鄭文隆（右）共同主持。（圖由台船提供）

2016-12-29 16:12

〔記者王憶紅／台北報導〕台灣中油公司委託建造的4萬噸級成品油輪「鴻運輪」與「盛運輪」，今天上午在台灣國際造船公司高雄廠區碼頭，舉行聯合命名典禮，由中油董事長陳金德及台船董事長鄭文隆共同主持，中油副總經理畢淑蒨擲瓶命名，預計明年初交船。

鄭文隆表示，感謝中油提供台船建造新一代綠色船舶的機會，也自信這兩艘油輪，不但油耗性能優於日韓船廠的同型設計，更可以充分滿足中油提升靠泊操船靈活性等客製化要求，未來在航行世界時，絕對不會漏氣。

台船表示，「鴻運輪」與「盛運輪」均使用台船專有的節能技術及節能球艏（ES-BOW），配合獨特的高效率螺槳、全動舵（Full Spade Rudder）及優異的船形設計，可大幅減少油耗與二氧化碳的排放量，並且進一步提升船舶性能。以這兩艘油輪合約設計規格船速14.5節為比較依據，每日油耗差異就可以達到2.9噸左右；以每年航行200天，每噸燃油700美元來估算，前述兩艘油輪每年可分別節省燃油費各約40萬美元。

台船的船舶節能技術，多年來已廣受各界肯定，應用於實船設計建造上，成果與效能，更是有目共睹，榮登英國皇家造船協會名船錄及台灣年度船舶獎的船舶數量， 累計已達到188艘。

中油自1970年至今，已委託台船建造了21艘油輪；現有的「安運輪」 、「康運輪」、「華運輪」及「通運輪」，皆為台船建造。