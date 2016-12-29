中油綠色船舶 2成品油輪命名
2016-12-29 16:12
中油、台船今日舉行聯合命名典禮，由中油董事長陳金德（左）及台船董事長鄭文隆（右）共同主持。（圖由台船提供）
〔記者王憶紅／台北報導〕台灣中油公司委託建造的4萬噸級成品油輪「鴻運輪」與「盛運輪」，今天上午在台灣國際造船公司高雄廠區碼頭，舉行聯合命名典禮，由中油董事長陳金德及台船董事長鄭文隆共同主持，中油副總經理畢淑蒨擲瓶命名，預計明年初交船。
鄭文隆表示，感謝中油提供台船建造新一代綠色船舶的機會，也自信這兩艘油輪，不但油耗性能優於日韓船廠的同型設計，更可以充分滿足中油提升靠泊操船靈活性等客製化要求，未來在航行世界時，絕對不會漏氣。
台船表示，「鴻運輪」與「盛運輪」均使用台船專有的節能技術及節能球艏（ES-BOW），配合獨特的高效率螺槳、全動舵（Full Spade Rudder）及優異的船形設計，可大幅減少油耗與二氧化碳的排放量，並且進一步提升船舶性能。以這兩艘油輪合約設計規格船速14.5節為比較依據，每日油耗差異就可以達到2.9噸左右；以每年航行200天，每噸燃油700美元來估算，前述兩艘油輪每年可分別節省燃油費各約40萬美元。
台船的船舶節能技術，多年來已廣受各界肯定，應用於實船設計建造上，成果與效能，更是有目共睹，榮登英國皇家造船協會名船錄及台灣年度船舶獎的船舶數量， 累計已達到188艘。
中油自1970年至今，已委託台船建造了21艘油輪；現有的「安運輪」 、「康運輪」、「華運輪」及「通運輪」，皆為台船建造。
廣告
看更多！請加入自由時報粉絲團
財經‧本日最多瀏覽
網友回應
熱門新聞
- 小三遭元配爆打倒地 一站起來網友都心動了…
- 遼寧艦只是「打嘴砲」 解放軍前中校爆中國真正目的…
- 系所評鑑 開南有條件通過
- 長照2.0人力缺口 中央允協助
- 聽聞學童需錢開刀 他衝校長室慨捐
- 台水：明年底前水價不會漲
- NBA》保羅復出仍無緣獲勝 鵜鶘主場送快艇4連敗
- 死刑未廢 殺妻殺女判死定讞
- 中正路藝術造街 重現「末廣町」盛景
- 不聽勸阻// 退離國安人員赴中遭拘 將不營救
- 105學年大專校院註冊率 151個系所掛零
- 日對台機構正名：日本台灣交流協會
- 冬山河親水公園 發展河運觀光
- 日駐台協會正名加台灣 謝長廷：我駐外機構仍待檢討
- 有線電視收費 上限維持500元
- 台灣燈會主燈 雲林「鳳凰來儀」
- 謝維洲欠債千萬？ 實查選舉欠款約40萬
- 羅馬尼亞總統駁回 穆斯林女總理吹了
- 別以為只是「少根筋」 他可能罹患成人「注意力不足過動症」…
- 立委提酒駕者汽車加費提高至3600元 並連加3年
- 蔡依林情變後談愛情觀 「幸福就是…」
- （影音）反同人士神推理「同志讓12月變熱」 翻白眼女記者爆紅
- 竹北市立圖書館閉館 福德里新館外觀吸睛
- NBA》畢爾獲前輩認可 艾倫：在他身上看到我的影子
- 涉毒殺女友遭起訴 法院翻盤依「轉讓禁藥致死」判刑
- 週刊報導男子輸血染愛滋 查無實證
- 葡萄王被爆涉改標過期品 律師：若屬實恐涉3罪
- NBA》林書豪未隨隊出征 今打公牛不上場
- 女員工過勞自殺 日電通社長將引咎辭職
- 成大辦越南語認證制 獲國際承認
- 訪視蔬菜檢驗流程 花蓮縣議員促把關
- SBL明星賽紅白選秀 「總ㄟ」好糾結
- 強押護理師性侵 男子判賠128萬元
- 12/29 各報重點新聞一覽
- 73歲阿嬤遊花毯節 不明原因昏倒不治
- 嚇阻酒駕 鄭運鵬：應列專章處理
- 以色列遭禁屯墾 川普：保持堅強、1/20快到了
- 勞方退讓 澎湖公車司機罷工落幕
- 合約先擺一旁 王勝偉想「爆發」
- 男子疑未注意車前動態 撞輾將下班清潔員
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：中油綠色船舶 2成品油輪命名
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分