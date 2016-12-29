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橘子支搶進西門町商圈 元旦一元早餐大方送

2016-12-29  16:03

〔記者張慧雯／台北報導〕橘子集團旗下「橘子支」搶進西門町商圈，元旦一元早餐大方送！而為體恤民眾免受跨年捷運擁擠人潮之苦，橘子支更祭出市場最殺的台灣大車隊優惠，邀請民眾體驗最便利的橘子支行動支付，邁向無現金玩樂生活圈。

橘子集團旗下行動支付品牌－「橘子支GAMA PAY」近來搶攻市場動作頻頻，首波鎖定年輕族群匯聚且商家密度最高的西門町商圈，在元旦連假攜手五大知名餐飲業者，推出使用橘子支吃一元早餐的體驗活動，為佈局西門町商圈暖身。

橘子支開業鎖定全台百萬玩家，釋出多波點數回饋的策略告捷，面對明年競爭激烈的行動支付市場，營運長唐蜀茜表示，「優質的行動支付體驗將是關鍵」，未來將積極佈局線下拓點，特別是貼合年輕遊戲玩家生活需求的商圈或連鎖商家都是著墨主力，目標在2017年第一季完成西門町數十家商店介接，後續並將進一步拓展市政府、永康街、內科等商圈，讓橘子支深入庶民消費場域。

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  • 遊戲橘子旗下「橘子支」進軍西門町商圈，送元旦一元早餐。（記者張慧雯攝）

    遊戲橘子旗下「橘子支」進軍西門町商圈，送元旦一元早餐。（記者張慧雯攝）

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