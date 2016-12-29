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隆中攜手樂道 搶下《如果的世界》獨家代理權

2016-12-29  15:21

〔記者張慧雯／台北報導〕隆中網絡（6542）宣布旗下Game Dreamer平台與樂道攜手合作，搶下重量級手機遊戲《如果的世界》獨家代理經營權，隆中表示，此款遊戲是由當年紅遍全亞洲魔力寶貝的製作團隊原班人馬，再次出手打造，其中加入日本SNK官方正版授權知名人物，像是拳皇裡面耳熟能詳的八神庵、性感火辣的不知火舞等知名角色。

隆中網絡今年前11個月營收為25.18億元，年增55.27%，第4季壓軸登場手機遊戲《沉睡森林》，上市近一個月即創下會員人數突破70萬的紀錄，台港澳每日登入遊戲用戶（DAU）突破15萬人次。

隆中指出，《沉睡森林》海外下一站將瞄準泰國，預計明年1月中上市，逐步擴大遊戲營運版圖；另外，為搶攻寒假春節黃金檔期商機，營運團隊預告，明年1月將於台港澳三地再度力推大作《如果的世界》，兩款強檔遊戲接連上市，可望持續帶動公司業績，挹注營收。

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  • 隆中今年8月正式上櫃，開始向海外市場拓展。（記者張慧雯攝）

    隆中今年8月正式上櫃，開始向海外市場拓展。（記者張慧雯攝）

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