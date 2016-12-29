三大法人賣超15億 外資賣超16億
2016-12-29 15:09
台股集中市場三大法人外資賣超、投信買超、自營商買超，合計賣超新台幣15.07億元。（資料照，記者羅沛德攝）
〔即時新聞／綜合報導〕台股集中市場三大法人外資賣超、投信買超、自營商買超，合計賣超新台幣15.07億元。
外資今天賣超16.60億元，投信買超0.24億元，自營商買超1.29億元。三大法人合計賣超15.07億元。
台股今天跌48.31點，收在9153.09點，成交值新台幣520.20億元。
|105年12月29日 三大法人買賣金額統計表（元）
|單位名稱
|買進金額
|賣出金額
|買賣差額
|自營商（自行買賣）
|766,039,380
|643,062,180
|122,977,200
|自營商（避險）
|2,330,934,960
|2,325,355,602
|5,579,358
|投信
|586,671,770
|562,451,186
|24,220,584
|外資及陸資
|14,429,731,894
|16,090,502,564
|-1,660,770,670
|合計
|18,113,378,004
|19,621,371,532
|-1,507,993,528
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