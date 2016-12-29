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三大法人賣超15億 外資賣超16億

台股集中市場三大法人外資賣超、投信買超、自營商買超，合計賣超新台幣15.07億元。（資料照，記者羅沛德攝）

2016-12-29  15:09

〔即時新聞／綜合報導〕台股集中市場三大法人外資賣超、投信買超、自營商買超，合計賣超新台幣15.07億元。

外資今天賣超16.60億元，投信買超0.24億元，自營商買超1.29億元。三大法人合計賣超15.07億元。

台股今天跌48.31點，收在9153.09點，成交值新台幣520.20億元。

105年12月29日 三大法人買賣金額統計表（元）
單位名稱 買進金額 賣出金額 買賣差額
自營商（自行買賣） 766,039,380 643,062,180 122,977,200
自營商（避險） 2,330,934,960 2,325,355,602 5,579,358
投信 586,671,770 562,451,186 24,220,584
外資及陸資 14,429,731,894 16,090,502,564 -1,660,770,670
合計 18,113,378,004 19,621,371,532 -1,507,993,528

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