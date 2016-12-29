談中嘉案 遠傳總李彬：交易完全符合現行法令
2016-12-29 14:36
NCC今日舉辦「檢視荷蘭商NHPEA Chrone Holding B.V.申請多層次轉讓投資吉隆等12家有線電視股份有限公司案」公聽會。（記者王憶紅攝）
〔記者王憶紅／台北報導〕國家通訊傳播委員會NCC今日舉辦中嘉案公聽會，遠傳總經理李彬指出，遠傳完全合乎現行法令，希望NCC不要因為少數人的臆測言論影響這個交易案，期許NCC公平對待所有業者。
NCC今日舉辦「檢視荷蘭商NHPEA Chrone Holding B.V.申請多層次轉讓投資吉隆等12家有線電視股份有限公司案」公聽會。
遠傳擬以債權持有方式間接入主中嘉，此案原本已在附條件下通過，但是最後卻卡關投審會，發回NCC重審，今日包括當事人、利害關係人、證人、鑑定人及 NCC 委員等出席聽證會，針對聽證議題提出說明。
會中，李彬指出，這個交易完全合乎現行法令，衷心希望政府可以按照現行法令，依據客觀事實，審視這個案件，不要因為少數人的臆測言論，影響這件交易的法律程序，更希望NCC公平對待所有業者。
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