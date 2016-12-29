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外資摩台結算賣台積電 台股收盤跌48點

2016-12-29  13:46

〔記者陳永吉／台北報導〕2016年台股交易日進入倒數計時，今天在美股全面收黑下，台股開盤就顯得壓力沈重，午盤1點過後，電、金賣壓出籠，在摩台指今天結算下，台積電（2330）成外資壓盤的重心，終場加權股價指數收在9153.09點，下跌48.31點，成交量放大至520億元。

今天過後，台股僅剩最後一個交易日，不論是外資、投信、集團都要將今年成績做一個結算，外資今年在台股大獲全勝，集團則鎖定在12月擴大作帳力道，因此今天相關個股就出現「結帳」賣壓。

今天除了權值股弱勢外，表現較佳的鎖定在落後補漲個股，其中造紙類股在正隆（1904）宣布調整工紙價格下，激勵類股走勢，漲幅超過1.5%；上櫃類股則有今年一整年表現遠落後大盤的生技類股，由浩鼎（4174）漲停領軍下，類股漲幅也超過1.5%。

在個股消息方面，緯創（3231）傳出接獲i8訂單，今天股價盤堅而上，尾盤擴大漲勢，終場上漲近6%；亞翔（6139）也有子公司在中國上市的利多，激勵股價爆量攻上漲停；葡萄王（1707）雖被爆產品更改有效期限的利空，但昨天記者會澄清為惡意抹黑，今天股價開低後也一路上揚，終場爆出6年多來天量，收在平盤。

法人表示，短線受到法人及集團結帳影響，權值股及集團股較受壓抑，不過明年台灣經濟表現將較今年好，還有元旦行情，因此短線有回檔，可以留意明年基本面較佳的個股買點。

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  • 今天在美股全面收黑下，台股開盤就顯得壓力沈重。（資料照，記者王孟倫攝）

    今天在美股全面收黑下，台股開盤就顯得壓力沈重。（資料照，記者王孟倫攝）

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