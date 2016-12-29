中嘉案》學者指遠傳先占位 遠傳：八字沒一撇

2016-12-29 13:29

〔記者陳炳宏／台北報導〕國家通訊傳播委員會（NCC）今天針對「荷蘭商NHPEA Chrome Holding B.V.申請多層次轉投資吉隆等12家有線電視股份有限公司案」（中嘉案）舉行聽證會，多位擔任鑑定人的專家學者均表示，遠傳電信擬認購的公司債係無擔保普通公司債，雖形式上為非可轉換公司債，但從遠傳電信與申請人NHPEA轉投資事業的合作和約束條款得知，該公司債訂定7年流通時間，將來黨政軍條款解禁，遠傳即可入主成為真正經營者。

不過遠傳電信總經理李彬對於外傳遠傳電信以債作股一事嚴正否認，李彬表示，一個案子一定有正反意見，但此案主要申請人仍是摩根史坦利NHPEA，他們是主要持股人，遠傳電信僅是一個不具轉換公司債的債權人，外界誤解為以債作股，但就算有一天黨政軍條款真的鬆綁了，第一步NHPEA要先把占權贖回，贖回後如果要發行新股份讓遠傳電信認購，還必須再經過公平會與主管機關NCC核准，如果公部門不核准，交易還是無法完成。

李彬說，外界所稱「以債作股」，根本就是過於簡單的曲解說法，大家還是要回歸本質看待這件交易案。

李彬強調，數位匯流已經是國際發展趨勢，主要就是要搶到最後一哩，所以台灣政府要不就協助台灣開放最後一哩，讓數位匯流這件事可以發生，如果最一哩遲遲無法開放，國際通訊業者看到的另一管道，就是有線電視業者，最近美國AT&T併購時代華納公司就是一例，這也是台灣法令的問題。

最後李彬表示，這次NHPEA交易，與遠傳持有普通公司債，均為合乎法令的交易，過去NCC、公平會都經過多次討論才核准，大家不應該用臆測未來可能發生甚麼事來看待這件交易案，而是應該以現行法律是否遵守來審視，如果大家都用未來有可能發生甚麼事來解釋，那業者如何遵行現行法律往前走？

李彬也表示，遠傳電信經營績效良好，所以政府四大基金才會投資，如果不合時宜的黨政軍條款不解套，是不是政府自己規範四大基金不要投資遠傳電信。

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