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台積電前技術長胡正明 獲頒「潘文淵獎｣

2016-12-29  13:19

〔記者洪友芳／新竹報導〕「潘文淵獎｣今年邁入第10屆，今年得獎者為美國加州大學柏克萊分校講座教授胡正明，他也曾是台積電前技術長，主辦單位表示，胡研發的3D鰭式電晶體（FinFET），突破物理極限，使元件更小，能源使用效率提高，堪稱半導體工業40多年來最大變革，也使得摩爾定律得以延續至今，他對半導體產業貢獻卓著，今下午將獲頒獎。

第10屆「潘文淵獎｣頒獎典禮於今天下午在香格里拉台北遠東國際飯店三樓宴會廳舉行，典禮中並安排高峰論壇，主要由得獎人胡正明與清華大學講座教授劉炯朗以「創新人才培育—邁向科技新世代」為主題，共同探討台灣科技新生代人才培育的關鍵力量與未來的機會發展。

胡正明擁有榮譽事項與諸多頭銜，獲選過美國國家工程院院士、中研院院士、中國科學院外籍院士，也曾回台灣擔任台積電首任技術長，也曾獲得IEEE Jack Morton獎、IEEE Paul Rappaport獎、美國華裔工程師傑出終身成就獎、美國國家科學獎章、潘文淵基金會傑出研究獎等獎項，今年11月還獲選為工研院新任院士，他擁有百餘項專利，發表過900多篇論文。

胡正明11月1日回台接受工研院新任院士授證時，他雖有兩岸三地的院士頭銜，對台灣提出建言，他認為現在社會民眾感到最急迫問題是經濟成長與就業機會，「認清目標，學有所用」八個字是他的建言。他認為，只要能在本地創造附加價值與創造大量提供高薪工作機會就是好的產業。

胡正明並指出，台灣教育政策長期沒有做到學有所用，他建議，科技部與教育部應針對現有產業每年需求人才進行調查，讓產業有足夠人才數帶動成長；政府的責任不是要創造新產業，就他花幾十年時間觀察，沒有一個國家是這樣做的。

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  • 胡正明（左）今獲「潘文淵獎｣。（記者洪友芳攝）

    胡正明（左）今獲「潘文淵獎｣。（記者洪友芳攝）

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