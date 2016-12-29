區間盤整 新台幣午盤小貶暫收32.289元
2016-12-29 12:36
〔記者吳佳蓉／台北報導〕今日新台幣匯率早盤呈現區間盤整格局，中午暫以32.289元兌1美元作收，小升0.2分，台北外匯經紀公司成交量為6.34億美元。
外匯交易員表示，新台幣跌勢暫歇，主因受日圓等亞幣止跌回升，且年底出口商有拋匯需求，使新台幣走向盤整偏升，預估今日仍會在32.3元上下盤整。
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