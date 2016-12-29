新春5款限定刮刮樂 台彩：總獎金117億元

2016-12-29 10:52

〔記者吳佳蓉／台北報導〕3天過後新的一年就來到，台灣彩券公司總經理黃志宜今預告，將於明年1月3日一次推出5款新春限定刮刮樂，總獎金高達117億元，中獎率也較過去提升，要讓彩迷很有感。5款當中，最令人期待的就是頭獎達2000萬元的「2000萬開運開財金」刮刮樂，頭獎數目增開至3個，創歷年以來最多。

黃志宜表示，每年逢新春，台彩都會發行限定的高額頭獎刮刮樂，今年同樣也是，將各發行1款頭獎2000萬元的「2000萬開運發財金」以及頭獎1200萬元的「＄1200萬大吉利」刮刮樂，售價各自為2000元及1000元。

特別的是，此次「2000萬開運發財金」刮刮樂，頭獎數目增加至3個，比往年更多出1個中大獎機會，二獎100萬元也多達300個。同時還新增3萬多個3萬元獎項，對於一次愛買一整本的民眾來說，刮出一個3萬元獎，就可回本，樂趣更多。大小獎加起來，整體中獎率達77.83%。

黃志宜指出，至於頭獎1200萬元的「＄1200萬大吉利」刮刮樂，頭獎數目共有2個，還有50個100萬元獎項，整體中獎率為70%。當然今年也少不了中獎率百分之百的新春限定款，售價500元的「金雞獎」，除有8個頭獎300萬元外，也是張張都有獎，最少也會中個100元。

此外，還有採4張1組票面設計的「發紅包」以及以生肖雞為主題的「雞年行大運」刮刮樂，售價分別為200元及100元。其中，「發紅包」刮刮樂中獎率50%，頭獎10萬元達200個，為歷年來頭獎個數最多、中獎率最高的200元面額刮刮樂。