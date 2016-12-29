昨夜道瓊大跌百點 台股早盤9200點下震盪
2016-12-29 10:41
台北時間10點30分，加權指數來到9188點。（圖擷取自雅虎股市）
〔記者陳柔蓁／台北報導〕昨夜美股大跌，終場道瓊指數跌111.36點，台股今（29）日開在9172.39點，跌29.01點，1月台指期、金融期及電子期今日聯袂開低。亞股部分，首先開盤的日本股市重挫百點，台北時間10點30分，加權指數來到9188點，預估成交金額僅400多億元。
台北外匯市場新台幣匯率今天以1美元兌32.335台幣開盤，貶2.6分。
類股部分，因為國際工業紙價調漲，造紙股價表現強勢上漲超過2％，汽車、油電燃氣相對弱勢，下跌幅度在0.5％之內。
觀察大型權值股表現，台積電（2330）下跌0.82％，報181元；大立光（3008）上漲0.67％，報3750元；鴻海（2317）平盤，報84元；彩晶（6116）下跌0.25％，8.12元；玉晶光（2406）上漲0.45％，報112.5元。
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