下週油價估汽油漲3角、柴油4角
2016-12-29 10:12
在油、匯價雙漲情況下，油價下週將小幅上漲。（資料照，記者廖振輝攝）
〔記者黃佩君／台北報導〕明年1月起OPEC減產協議上路，年底國際油價因預期效應上漲，加上台幣近期一度重貶至32.5兌1美元，預估下週汽、柴油將分別上漲0.3、0.4元台幣。
OPEC減產協議預估明年1月開始上路，先期效應已浮現，包括委內瑞拉表示產量將削減至每日9.5萬桶，阿布達比國營石油也表示將削減產量，本週布蘭特原油漲破每桶55美元。而台幣近期續走弱，本週已貶1％至半年來新低價至32.28元兌1美元，因此油價在油、匯價雙漲情況下，將小幅上漲。
截至昨天，中油7D3B指標原油價格已來到每桶53.9美元，較上週52.87美元漲1.03美元。據了解，估計下週汽、柴油將分別上漲新台幣0.3、0.4元。
若漲幅如預期，92無鉛每公升將漲至25.2元台幣、95無鉛26.7元、98無鉛28.7元、超級柴油23元。實際調幅仍要待週日中午中油實際公佈為準。
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