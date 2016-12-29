洩露台積電投資計畫？ 楊弘敦：我不是第一個講

2016-12-29 09:28

〔記者陳鈺馥／台北報導〕科技部長楊弘敦本月上旬在全國科技會議中，主動代台積電公布2020年5000億投資高雄園區的計畫，引發外界質疑洩露機密。今日楊弘敦出席立法院教育及文化委員會受訪時強調，沒有洩漏問題，台積電也否認有動怒。

楊弘敦說，總統府不是已出來說明過，此為台積電9月份就已經公開的事情，「這不是我第一個講」，也沒有洩漏的問題。

針對紅潮來襲，對岸不斷挖角科技人才的動作，楊弘敦也指出，科技部會非常謹慎因應人才外流問題，現在國發會正在整合一些問題，會來改善相關環境。