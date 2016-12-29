12/29重要財經新聞一覽
自由時報財經︰全國職缺20.7萬 平均月薪2.83萬
景氣逐漸回溫，缺工率回升。行政院主計總處昨公布今年八月底工業及服務業空缺人數廿．七萬人，較去年同月增加八千人；缺工率為二．七％，增○．○九個百分點。此外，廠商提供職缺的經常性薪資（固定月薪）平均二萬八三二九元，為近十年同月新高，較去年同月增三八二元。
相關新聞請見：全國職缺20.7萬 平均月薪2.83萬
蘋果日報財經︰殺紅眼 信貸出現1.405％破盤價
為讓客群年輕化，老行庫殺紅眼，決定開大刀殺進信貸市場。華南銀推出「破盤價」信貸專案，即日起到明年1月26日止，前3個月利率最低1.405%，農曆年後也僅拉到1.53%，比一般大型民營銀行1.66%還低，恐是目前全台最低價的信貸專案。
經濟日報財經︰鴻海攻鏡頭 擴大搶蘋單
在鴻海集團支持下，夏普傳出將擴大相機模組一條龍投資布局，日媒進一步點名，夏普有望加碼投資光學鏡頭廠康達智（Kantatsu），納為子公司。外界預期，鴻海戰略投資夏普後，也將接手康達智股權，實現鴻海為iPhone提供組裝、面板到上游鏡頭一貫化整合服務。
工商時報財經︰Fab 15擴廠案環差過關 台積10奈米 吃定心丸
晶圓代工龍頭台積電的中科超大12吋晶圓廠（GigaFab）Fab 15擴廠的環差案審核昨（28）日確認修正通過，但附帶要求中科管理局必須定期檢查、不定期抽驗化學品使用，並將空、水、廢等排汙狀況上網公開。台積電資深處長莊子壽表示，環差案通過後，給我們一個定心丸，確定10奈米可量產，台積電2017年的成長就靠10奈米。
星島日報財經︰53億買盤掃高建行 恒指尾市倒升179點
建行（939）和騰訊（700）昨日成為升市兩大功臣，兩隻股份均在尾市獲資金追入，建行收市勁升4.8%，成交達52億元，而騰訊亦升2.1%，成交33億元，帶領恒指轉跌為升，臨收市前半小時狂飆逾200點，並見全日高位21811點，恒指收報21754點，升179點，單計建行和騰訊已貢獻恒指135點。分析相信北水南下的情況會持續，惟今天為期指結算日市況會略為波動，而建行沽空率更逾33%，須留意後市表現。
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