新年行情看好 倫敦股市創收盤新高
2016-12-29 01:44
〔中央社〕倫敦股市今天創下歷史首盤新高，主因能源與礦業類股表現強勢，以及市場大致看好新年行情。
倫敦股市金融時報百種股價指數（FTSE 100）終場上漲0.54%，收在7106.08點，超越2015年4月27日創下的7103.98點紀錄。
法蘭克福股市DAX指數微漲0.02%，收在11474.99點；巴黎股市CAC 40指數微漲0.01%，收在4848.01點。
在英國股市創下這項收盤新高紀錄前，美國股市在川普（Donald Trump）當選總統後也不斷創新高，因為市場預期他的新政府將擴張支出與減稅，道瓊工業指數最近幾周逼近2萬點大關。
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