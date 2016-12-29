| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
寶寶焦慮躁動 罪魁禍首竟是過敏！ 對抗濕冷天 防水刷毛褲熱賣
 首頁 > 財經

新年行情看好 倫敦股市創收盤新高

2016-12-29  01:44

〔中央社〕倫敦股市今天創下歷史首盤新高，主因能源與礦業類股表現強勢，以及市場大致看好新年行情。

倫敦股市金融時報百種股價指數（FTSE 100）終場上漲0.54%，收在7106.08點，超越2015年4月27日創下的7103.98點紀錄。

法蘭克福股市DAX指數微漲0.02%，收在11474.99點；巴黎股市CAC 40指數微漲0.01%，收在4848.01點。

在英國股市創下這項收盤新高紀錄前，美國股市在川普（Donald Trump）當選總統後也不斷創新高，因為市場預期他的新政府將擴張支出與減稅，道瓊工業指數最近幾周逼近2萬點大關。

廣告

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
財經‧本日最多瀏覽
» 更多財經新聞
財經‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
便當菜✤台式章魚燒
珊瑚芙蓉煲
蒜蓉辣椒醬DIY
家用筷子這麼多種？
轉寄

標題：新年行情看好 倫敦股市創收盤新高


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年12月29日‧星期四‧丙申年臘月初一日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.