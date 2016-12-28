大福彩、大福獎摃龜！今彩539頭獎開出2注

2016-12-28 22:49

〔即時新聞／綜合報導〕今（12月28日）開獎的第105000104期大福彩頭獎、大福獎均摃龜；第105000311期今彩539頭獎開出2注，由新北市永和區中和路477號1樓的振發彩券行、台北市信義區中坡南路78號的真善美彩券行開出。

第105000104期大福彩中獎號碼為：「12、14、25、26、28、29、32，特別號18」，頭獎摃龜；貳獎共2注獲得，每注可得25萬元；參獎共65注獲得，每注可得4000元；肆獎共1493注獲得，每注可得400元；普獎共1萬1486注獲得，每注可得200元；大福獎摃龜；小福獎共10注獲得，每注可得10萬元。

第105000311期今彩539中獎號碼為「09、12、18、20、26」，頭獎開出2注，每注可得800萬元；貳獎共215注獲得，每注可得2萬元；參獎共7359注獲得，每注可得300元；肆獎共7萬3669注獲得，每注可獲得50元。

第105000311期39樂合彩中獎號碼為「09、12、18、20、26」，四合共開出3注，每注可得21萬2500元；三合共223注中獎，每注可得1萬1250元；二合共6875注中獎，每注可得1125元。

第105000311期3星彩中獎號碼為「812」，正彩共17注中獎，每注可獲得1萬2500元。

第105000311期4星彩中獎號碼為「6588」，正彩共11注中獎，每注可獲得12萬5000元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」。