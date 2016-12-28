大福彩、今彩539 開獎囉！
2016-12-28 21:07
〔即時新聞／綜合報導〕今（12月28日）大福彩、今彩539等台彩各項開獎獎項及獎號。
大福彩：12、14、25、26、28、29、32，特別號18。
今彩539：09、12、18、20、26。
39樂合彩：09、12、18、20、26。
3星彩：812。
4星彩：6588。
確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」
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