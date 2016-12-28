大福彩、今彩539 開獎囉！

2016-12-28 21:07

〔即時新聞／綜合報導〕今（12月28日）大福彩、今彩539等台彩各項開獎獎項及獎號。

大福彩：12、14、25、26、28、29、32，特別號18。

今彩539：09、12、18、20、26。

39樂合彩：09、12、18、20、26。

3星彩：812。

4星彩：6588。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」