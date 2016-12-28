借網亞太遭開罰 台灣大哥大：尊重但深感遺憾
針對今（28）日遭國家通訊傳播委員會（NCC）裁罰240萬元一事，台灣大哥大晚間發聲明表示，予以尊重、但深感遺憾。示意圖。（資料照，記者方賓照攝）
〔記者陳炳宏／台北報導〕針對台灣大哥大將行動寬頻服務借予亞太電信使用，今（28）日遭國家通訊傳播委員會（NCC）裁罰240萬元一事，台灣大哥大晚間發聲明表示，予以尊重、但深感遺憾。
台灣大哥大聲明中指出，亞太電信3G語音採用CDMA系統，與市場上絕大部分4G手機不相容；台灣大哥大秉持協助新進業者解決問題之善意，在頻寬及系統容量仍有餘裕、且不影響台灣大客戶使用網路服務前提下，提供少部份頻寬作為亞太電信語音服務使用，台灣大客戶權益未受到絲毫影響。
由於NCC今年9月已通過亞太電信申請事業計畫書變更，准其自建4600座900Mhz基地台，以提升網路涵蓋範圍，迄今已完成近3000座；惟亞太電信在基地台全面建置完成之前，為維繫優質通信服務品質，持續向台灣大哥大借網，兩家業者卻因此遭NCC再度開罰240萬元，台灣大哥大予以尊重、但深感遺憾。
台灣大哥大也指出，NCC此前曾多次對外表示，「電信管理法」草案會將電信事業從以往的特許管制中鬆綁，朝完全開放的產業發展方向思考，對於公眾電信網路建置，更鼓勵業者彼此資源共享、節能減碳。台灣大哥大與亞太電信之間的借網合作，既可減少重複投資浪費，亦在響應NCC對「資源共享、節能減碳」的要求，符合未來的管制方向。
台灣大哥大呼籲NCC，行動通訊科技日新月異，面對瞬息萬變的市場，請政府盡快完成新電信法的修訂，以利業者依循，俾便加快產業發展步伐，提供消費者更優質的電信服務。
雖然NCC今天已經通過電信管理法草案審核，不過緩不濟急，想要上路解套，應該沒那麼快。
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