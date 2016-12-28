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南韓重罰高通逾8億美元 創韓史最高罰額

2016-12-28  20:51

〔即時新聞／綜合報導〕南韓公平交易委員會今（28）日以美國晶片大廠高通違反競爭法為由，裁罰高通1.03兆韓元（約8.65億美元），創下南韓史上開罰金額最高的紀錄。高通已表示將提出上訴。

綜合媒體報導，南韓公平交易委員會（KFTC）今日指出，高通在專利授權、晶片銷售均違反競爭法，包括濫用市場主導地位，在銷售數據機晶片時，迫使手機製造商為許多沒有必要的專利支付版權費等；KFTC並決定重罰高通1.03兆韓元（約8.65億美元）。

對於南韓的重罰，高通已公開抨擊相關裁決「毫無依據」，並決定將向首爾高等法院提起上訴；高通法律顧問丹恩（Don Rosenberg）指出，「高通堅信KFTC的指控不符合事實、濫用競爭法，調查過程並有違基本的程序正義」。

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  • 南韓公平交易委員會今（28）日以美國晶片大廠高通違反競爭法為由，裁罰高通1.03兆韓元（約8.65億美元），創下南韓史上開罰金額最高的紀錄。高通已表示將提出上訴。（美聯社）

    南韓公平交易委員會今（28）日以美國晶片大廠高通違反競爭法為由，裁罰高通1.03兆韓元（約8.65億美元），創下南韓史上開罰金額最高的紀錄。高通已表示將提出上訴。（美聯社）

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