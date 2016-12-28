台積電中科擴建案環差環評通過 明年展10奈米成果
2016-12-28 19:35
〔記者楊綿傑／台北報導〕以台積電18吋晶圓廠為主要開發標的的中科台中園區擴建開發案，今於環評大會通過，這將為台積電在10奈米製程技術龍頭地位上，保有與英特爾及三星等國際大廠競爭空間。台積電資深處長莊子壽形容審查通過為「吃下定心丸」，並預告明年就能讓大家看到成果。
擴建用地目前僅有台積電進駐，砸下大約5000億將發展10奈米至7奈米製程，原開發案就已歷經環保署4次環評大會，於去年2月通過環評，當時結論提到可能使用或排放的化學物質有152種，經危害確認後具毒理資料可納入健康風險評估有36種，不過台積電在園區第一個廠完工啟用時提出化學品項目數量環差，將內容變更為化學物質有182種，納入健康風險評估是32種。
雖有環團出席強烈反對，但台積電允諾除了化學品涉及到商業機密，無法公開，其他包括空、水、廢等污染排放情形都願意公開，因此決議也要求中科局未來要定期檢查及不定期抽驗廠商化學品使用查核及空、水、廢等污染排放情形，並作成紀錄留存，且空、水、廢等污染排放情形應應於中科局網站對外公開，涉及自動連續監測結果更應即時公開，全案宣告通過環差。
代表台積電出席的莊子壽會後說，為了發展10奈米相關製程，3年前就已開始準備資料，環差能夠順利於大會通過，台積電像是吃下定心丸，不過量產時程關係到商業機密與客戶資訊，目前不能對外透露，但莊子壽也說，希望2017年就能看到10奈米發展的成果。
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