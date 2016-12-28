力挺政府 華南金吳當傑：成立都更推動小組

華南金控暨華南銀行董事長吳當傑（左）今天宣布，內部已成立「都更推動小組」。（記者盧冠誠攝）

2016-12-28 18:56

〔記者盧冠誠／台北報導〕為展現力挺政府大力推動都更的決心，華南金（2880）暨華南銀行董事長吳當傑今天宣布，內部已成立「都更推動小組」，並將盤點旗下各子公司現有房舍、土地，看如何進行都更。

吳當傑指出，若建築業者有都更的資金需求，期盼能首選華銀，此外，轉投資的中華建築經紀公司，假如有好的地點，也會優先跟華銀合作；過去常說十年磨一劍，希望未來能把都更時間縮短！

華南金暨華銀總經理張雲鵬表示，目前都更貸款有10多件，額度80幾億元，其中，雖然真正屬於老公寓都更的案子有2件，但預期政府政策鬆綁後，成案會不斷提高；至於華銀方面，現有6處、共1532坪土地已被劃定為都市更新單元或整合中。